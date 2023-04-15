Вашингтон, 15 апреля, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Наступление украинских войск начнётся «в ближайшее время». Об этом 15 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Вашингтоне.

Сергей Корсун ИА REGNUM Байден на Украине

«Мы уверены в том, что наступление начнётся уже в ближайшее время. Соединённые Штаты абсолютно нас поддерживают», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Киев планирует захватить Крым и Донбасс и «глубоко уверен» в своих намерениях.

Как сообщало ИА REGNUM, Шмыгаль заявил, что Киев начнёт наступление по готовности, возможно, летом. При этом он заверил, что Киев якобы не ощущает от союзников давления по поводу необходимости скорейшего начала наступления. По его словам, даже при стопроцентной готовности Киеву понадобится больше артиллерии, боеприпасов.

14 апреля Bloomberg написал, что в Евросоюзе не верят в успешное наступление украинской армии в 2023 году. Гораздо более реалистичным там видят продвижение ВСУ примерно на 30 км вперёд.