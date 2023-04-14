Вашингтон, 14 апреля, 2023, 17:13 — ИА Регнум. В Евросоюзе не верят в успешное наступление украинской армии в 2023 году. Об этом 14 апреля пишет Bloomberg со ссылкой на официальные лица ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Некоторые европейские союзники Украины всё более скептически относятся к тому, что её вооруженные силы смогут совершить решающий прорыв в этом году», — говорится в материале.

Отмечается, что российские войска успели окопаться перед наступлением ВСУ.

Авторы статьи добавили, что в ЕС гораздо более реалистичным видят продвижение ВСУ примерно на 30 км вперёд. Утверждается, что это позволит украинской артиллерии доставать российские линии снабжения, а также создаст условия «для более глубокого наступления в 2024 году».

Также уточняется что в Европе стали скептически относиться к планам Киева захватить Мелитополь, чтобы разделить позиции российских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Киев будет использовать любые незапрещённые виды оружия, чтобы захватить территории, которые были освобождены Россией.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ответил обещанием подождать, встретить и похоронить ВСУ на угрозы украинского президента Владимира Зеленского начать наступление на полуостров.