Москва, 15 апреля, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Москва оповещена о так называемой «гражданской инициативе» Финляндии по закрытию консульства России на Аландских островах. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Исходим из того, что позиция Финляндии, подтверждённая финским внешнеполитическим ведомством, заключается в том, что страна намерена и в дальнейшем выполнять свои международно-правовые обязательства в отношении демилитаризованного статуса Аландских островов и присутствия на них консульства Российской Федерации», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что в МИД России назвали показательным тот факт, что сами жители Аландских островов не поддерживают инициативу по закрытию дипломатического представительства.

«Поэтому посмотрим, чем закончится эта «инициатива». Сейчас о чём-то другом говорить преждевременно», — подчеркнул источник.

Как передавало ИА REGNUM, в Финляндии начали сбор подписей за закрытие консульского отдела РФ на Аландских островах в Балтийском море. Петицию с названием «Закрытие российского консульства на Аландских островах» зарегистрировали 4 апреля, в день присоединения Финляндии к НАТО. Она доступна каждому совершеннолетнему гражданину страны на официальном ресурсе министерства юстиции Kansalaisaloite. В случае набора более 50 тыс. подписей в течение полугода парламент будет должен рассмотреть инициативу.