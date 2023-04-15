Иерусалим, 15 апреля, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Израиля заблокировали входы в Старый город Иерусалима для посетителей. Об этом 15 апреля сообщает РИА Новости.

Валерий Шарифулин/ТАСС Вид на храм Гроба Господня (слева) и храм Святого Петра (справа) в Старом городе

Отмечается, что около ворот, ведущих в Старый город, где расположен храм Гроба Господня, в котором сегодня ожидается схождение Благодатного огня, выставлены заграждения и сосредоточены большие силы полиции.

Уточняется, что, несмотря на это, некоторым группам паломников разрешают войти в Старый город, у стен которого собрались сотни верующих в надежде попасть к святыням.

В 2023 году правоохранители Израиля ввели серьёзные меры безопасности во время важнейших религиозных праздников, которые совпали по времени у последователей трех авраамических религий — пасхальные мероприятия у христиан, священный для мусульман месяц Рамадан и семидневная еврейская Пасха (Песах) у иудеев.

Во время церемонии схождения Благодатного огня количество посетителей храма Гроба Господня будет ограничено. Чудо схождения смогут увидеть не более 1,8 тыс. человек. В минувшие годы около 10 тыс. паломников находились в храме во время схождения Благодатного огня.

Как передавало ИА REGNUM, израильская полиция усилена солдатами Армии обороны Израиля. Решение об этом принял лично глава оборонного ведомства страны. Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране решили продлить закрытие палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и прекращение деятельности КПП на границе с сектором Газа до окончания иудейской Пасхи.

После террористического акта в Тель-Авиве, в результате которого 7 апреля погиб один человек и были ранены ещё шестеро, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о мобилизации резервных рот МАГАВа (пограничная полиция) и дополнительных сил ЦАХАЛа.