ДНР, 15 апреля, 2023, 06:06 — ИА Регнум. В качестве заградотрядов используются в Артёмовске переброшенные с западной части Украины пограничники. Об этом РИА Новости рассказал участвующий в штурме города боец ЧВК «Вагнер».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, один из попавших в плен пограничников пришел в армию в 2013 году, а с 2014 года подписал контракт. В разговоре с российскими военными он утверждал, что служил на границе и ни в кого не стрелял.

В Артёмовске пограничники просто не пускают украинских мобилизованных назад.

«Мобилизованные, когда сдаются — они сдаются, а назад отступать им не дают эти погранвойска», — сказал боец.

Как сообщало ИА REGNUM, штурмовые отряды «Вагнер» ведут боевые действия по освобождению кварталов в западных районах города Артёмовска. Авиация «Южной» группировки войск для поддержки штурмовых отрядов в этом районе совершила 14 самолётовылетов. Ракетные войска и артиллерия выполнили 62 огневые задачи.