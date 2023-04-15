Красный Лиман, ДНР, 15 апреля, 2023, 05:42 — ИА Регнум. При помощи разведкомплекса «Пенициллин» российские военные на краснолиманском направлении обнаружили и уничтожили артиллерийские позиции ВСУ. Расчётами зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» ликвидированы беспилотные летательные аппараты противника, сообщил 15 апреля ТАСС начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

Кроме того, авиация нанесла удары по складу боеприпасов украинских военных, а также по позиции артиллерийских подразделений и районам сосредоточения техники и личного состава противника.

Артиллеристы группировки на торском участке фронта поразили вскрытое разведкой перемещение 23-й стрелковой бригады ВСУ на боевых бронированных машинах.

На червонодибровском участке украинские военные из числа 58-й мотопехотной бригады и 95-й десантно-штурмовой бригады попытались вернуть утраченные позиции. При огневом поражении противник понёс потери и рассредоточился в лесном массиве, резюмировал Савчук.

Как сообщало ИА REGNUM, в Артёмовске ликвидирован командир взвода наёмников, многодетный поляк Михаил Журек. После ранения в голову 25 марта он умер в больнице Днепропетровска. Польскому наёмнику оставался месяц до конца контракта.