Москва, 15 апреля, 2023, 04:36 — ИА Регнум. Российские разработчики из объединения «Изобретатели для фронта» создали дрон самолётного типа «Коршун», который не нуждается в стартовой катапульте и может быть запущен за две минуты. Об этом ТАСС рассказали авторы изобретения.

pixel2013 Дрон

Изобретатели пояснили, что с «Коршуном» работать гораздо проще. Его можно собрать буквально за две минуты — детали закрепляются застежками. Новый дрон более незаметно взлетает и садится, что безопаснее и для оператора, и для аппарата.

Дрон можно использовать для разведки и сброса различных предметов, в том числе осколочных гранат. При этом в аппарате успешно сочетаются технические решения как от квадрокоптеров, так и от самолетов. «Коршун» взлетает как квадрокоптер, зависает, у него включается передний винт, и он уже дальше летит как самолёт на одном двигателе.

«Скорость дрона — 70 км/ч. Максимальная дистанция полёта — 170 км, максимальная высота — 3 км над уровнем моря. Размах крыла 2,1 м. Длина «Коршуна» — 1,2 м», — добавили в объединении «Изобретатели для фронта».

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