Вашингтон, 15 апреля, 2023, 02:42 — ИА Регнум. Для США настал самый опасный момент в истории страны, способствовали этому действующие власти. Об этом на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане заявил бывший президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По его мнению, наибольшую опасность для США представляет ядерное оружие, которым обладают страны. Трамп сказал, что публично об этом говорят в российском руководстве.

«Об этом не следует говорить, слишком разрушительны последствия. А они говорят об этом постоянно. А у нас в руководстве тот, кто не понимает, о чём речь. Мы никогда не были в такой опасности, и это из-за нашего руководства», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава Белого дома Дональд Трамп считает, что некомпетентность администрации президента Джо Байдена приведёт к третьей мировой войне.

Трамп высказал обеспокоенность угрозой применения ядерных вооружений, так как Байден допускает конфликт на Украине и возникновение рисков ядерной конфронтации между Вашингтоном и Москвой.