Киев, 15 апреля, 2023, 00:11 — ИА Регнум. Киев не примет никаких решений июльского саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс. Об этом в ходе прямой трансляции на своей странице в соцсети заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

По его словам, для Киева неприемлемы результаты саммита, если появятся очередные подтверждения политики открытых дверей. Украина ожидает от намеченного на 11–12 июля саммита углубления сотрудничества с НАТО, подчеркнул Кулеба.

«В Вильнюсе НАТО должно сделать шаг к членству и решить вопрос, что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Украины между «сейчас» и моментом, когда Украина станет членом НАТО», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в газете Financial Times со ссылкой на дипломатические источники появилась публикация о том, что власти США, Венгрии и Германии выступили против призывов Польши и прибалтийских республик как можно скорее разработать дорожную карту членства Украины в Североатлантическом альянсе.

В США предложили ограничиться оказанием Киеву помощи и обсудить на встрече в Вильнюсе «практические вопросы». Все страны альянса согласны с тем, что членство страны в блоке не является вопросом на ближайшее будущее, его можно будет обсуждать лишь после завершения действующего конфликта.