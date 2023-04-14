Москва, 15 апреля, 2023, 00:01 — ИА Регнум. Правительство России продолжит обсуждение с нефтяниками ещё ряда предложений по корректировке механизма налогообложения, хотя баланс интересов в целом достигнут. Об этом заявил в интервью на телеканале «Россия-24» министр финансов Антон Силуанов.

Дарья Драй ИА REGNUM Министр Финансов РФ Антон Силуанов

«Обсуждаем в правительстве и, соответственно, с нефтедобывающими компаниями ещё несколько идей», — пояснил Силуанов.

По словам министра, дисконт между марками нефти Brent и Urals уже сокращается, установлен механизм для более объективного налогообложения нефтяных компаний.

«Несмотря на те уровни цен при продажах нашей нефти на мировых рынках, мы будем рассчитывать налог на добычу полезных ископаемых, исходя из фиксированного объёма разницы между двумя сортами нефти», — добавил Антон Силуанов.

Отмечается, что правительство РФ дало нефтедобывающим компаниям сигнал о том, что нужно продавать свою нефть не ниже определённых значений, полагая, что баланс интересов между нефтепроизводителями и государством в целом достигнут.

Как сообщало ИА REGNUM, дисконт на нефть не должен создавать проблем российскому бюджету. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Добыча нефти в России ведётся стабильно, компании перенастроили свои логистические схемы поставок, договорились о платежах.