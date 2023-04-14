Берн, 14 апреля, 2023, 23:14 — ИА Регнум. Страны G7 считают, что Швейцария недостаточно противодействует обходу санкций российским бизнесом. Берн обвинения отвергает и намерен пригласить представителей «Большой семерки» на разъяснительную беседу. Об этом сообщают местные СМИ.

(сс) SnippyHolloW Цюрих. Швейцария

Уже опубликовано послание дипломатов к швейцарскому правительству о том, что сотрудники правоохранительных органов страны не могут расследовать деятельность незаконных финансовых структур ввиду норм конфиденциальности.

В письме акцентируется, что госсекретариат Швейцарии по экономике (SECO) не замораживает активы «лиц с двойным гражданством, законных резидентов, лиц, имеющих юридические связи со швейцарскими юридическими лицами».

«Мы разделяем озабоченность по поводу того, что эти лазейки для юридических действий подвергают Швейцарию репутационному риску», — говорится в письме.

В свою очередь, минэкономики Швейцарии заявило, что готово опровергнуть все обвинения и ждёт всех восьмерых послов на разъяснительную беседу.

Как сообщало ИА REGNUM, банки Швейцарии стали предупреждать россиян о закрытии их счетов в случае оплаты налогов в бюджет России.

На банки якобы давят власти Швейцарии, требующие ужесточения контроля за исполнением антироссийских санкций.