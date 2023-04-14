G7 упрекнула Швейцарию из-за незакрытых лазеек в антироссийских санкциях
Страны G7 упрекнули Швейцарию в недостаточном противодействии обходу санкций против России
Берн, 14 апреля, 2023, 23:14 — ИА Регнум. Страны G7 считают, что Швейцария недостаточно противодействует обходу санкций российским бизнесом. Берн обвинения отвергает и намерен пригласить представителей «Большой семерки» на разъяснительную беседу. Об этом сообщают местные СМИ.
Уже опубликовано послание дипломатов к швейцарскому правительству о том, что сотрудники правоохранительных органов страны не могут расследовать деятельность незаконных финансовых структур ввиду норм конфиденциальности.
В письме акцентируется, что госсекретариат Швейцарии по экономике (SECO) не замораживает активы «лиц с двойным гражданством, законных резидентов, лиц, имеющих юридические связи со швейцарскими юридическими лицами».
«Мы разделяем озабоченность по поводу того, что эти лазейки для юридических действий подвергают Швейцарию репутационному риску», — говорится в письме.
В свою очередь, минэкономики Швейцарии заявило, что готово опровергнуть все обвинения и ждёт всех восьмерых послов на разъяснительную беседу.
Как сообщало ИА REGNUM, банки Швейцарии стали предупреждать россиян о закрытии их счетов в случае оплаты налогов в бюджет России.
На банки якобы давят власти Швейцарии, требующие ужесточения контроля за исполнением антироссийских санкций.