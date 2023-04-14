Москва, , 21:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин 14 апреля подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, который предполагает в том числе возможность выдачи повесток в электронном виде.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования», — сказано в документе.

Госдума приняла данный закон 11 апреля, Совет Федерации одобрил его 12 апреля. Единый реестр военнообязанных будет формироваться в автоматическом режиме на основании данных военных комиссариатов и сведений государственного информационного ресурса.

Повестки смогут вручаться как в бумажном виде под роспись, так и через «Госуслуги» или многофункциональные центры. Повестка будет считаться вручённой после появления в личном кабинете военнообязанного или через семь суток после её появления в реестре.

Закон вводит меры ответственности за уклонение от призыва. Получившим повестку, но не явившимся в военкомат, запретят выезд за границу. Также в их отношении могут быть введены ограничения на оформление сделок с недвижимостью, регистрацию ИП, новых автомобилей, получение кредитов.