Париж, 14 апреля, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Конституционный суд Франции 14 апреля утвердил решение правительства страны о повышении пенсионного возраста на два года, до 64 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

При этом суд признал нелегитимными ряд статей закона, в том числе об административной ответственности в виде штрафов для компаний, которые отказываются трудоустраивать граждан старше 55 лет.

Требование оппозиционных партий о необходимости проведения референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста было судом отклонено.

В марте 2023 года правительство Франции в обход голосования в парламенте приняло решение о повышении пенсионного возраста на два года, до 64 лет. Оппозиционеры подвергли это решение резкой критике.

Акции протеста и забастовки, идущие во Франции со второй половины 2022 года, после принятия этого решения стали более массовыми и радикальными. Единственным выходом из сложившейся тупиковой ситуации должно стать использование демократических институтов, то есть проведение референдума, заявила в апреле 2023 года лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен.