«Военное дело»: боец ВСУ увлёкся боем и открыл огонь по своим сослуживцам

Киев, , 18:56 — REGNUM На Украине военнослужащий открыл огонь из автомата по сослуживцам во время перестрелки на одном из участков фронта в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает портал «Военное дело».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На опубликованных кадрах видна группа бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая ведёт стрельбу, укрывшись во дворе частного дома. Один из военнослужащих сильно увлёкся боем и начал стрелять в своих же. Прекратив огонь боец начал оправдываться. Дата и место съёмки не уточняется.

В марте военкор «Комсомольской правды» Александр Коц описал подобный случай. По его словам, украинский военный вместе с российскими подразделениями отбивал атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По словам российских военных, к ним на позиции зашёл боец, чтобы спросить сигарет. На вид мужчина был свой. В этот момент началась атака ВСУ. Военнослужащий ничуть не растерялся и вместе с российскими бойцами стал отбивать атаку. Однако после боя неизвестный гость понял, что он попал не туда и стрелял в украинских военных.