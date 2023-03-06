Донецк, , 14:33 — REGNUM Украинский военный вместе с российскими подразделениями отбивал атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ). То, что он стреляет в своих же сослуживцев, боец понял не сразу. Историю, рассказанную российскими штурмовиками в Артёмовске, описал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам российских военных, к ним на позиции зашёл боец, чтобы спросить сигарет. На вид мужчина был свой. В этот момент началась атака ВСУ.

Военнослужащий ничуть не растерялся и вместе с российскими бойцами стал отбивать атаку. Однако после боя неизвестный гость понял, что он попал не туда и стрелял в украинских военных, убив примерно семь человек.

«Бойца ВСУ похвалили и даже пообещали представить к награде за такую результативность. И отправили к остальным пленным», ― написал военкор.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно «по ошибке» военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) открыли «дружественный огонь» по своим же сослуживцам. Под обстрел попали солдаты 128-й бригады территориальной обороны, которые отступали из Артёмовска. В 93-й бригаде ВСУ посчитали, что это российские войска, и нанесли удар с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО).