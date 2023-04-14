Вашингтон, 14 апреля, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Специальные подразделения из кадровых военнослужащих стран НАТО действуют на территории Украины, говорится в слитых в Сеть документах Пентагона, подлинность которых не подтверждена. Об этом 14 апреля сообщило европейское издание газеты Politico по результатам изучения данных документов.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По информации издания, согласно данным на 23 марта на территории Украины действовала как минимум одна специальная группа с широким европейским участием.

Журналисты отмечают, что из 97 человек в составе этого контингента США/НАТО доминирует Великобритания, направившая туда 50 представителей спецподразделений. Данная группа включает 15 человек из Франции, 17 человек из Латвии и одного человека из Нидерландов. При этом США направили туда 14 человек.

Уточняется, что некоторые документы могут быть подложными. Согласно документам, число военнослужащих США на Украине составляет порядка 100 человек.

Журналисты уточняют, что в Великобритании отказалась комментировать данные сведения, при этом в США подтвердили «небольшое военное присутствие в своём посольстве на Украине, которые якобы «не принимают участие в боевых действиях».

Как передавало ИА REGNUM, утечка данных Пентагона стала достоянием широкого круга общественности в начале апреля. В основной массе это были слайды с секретных брифингов, включая карты с позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Некоторые документы маркированы как «секретные» и «совершенно секретные».

Подозреваемый в утечке документов Пентагона 21-летний военнослужащий Национальной гвардии ВВС США считает военные действия между Россией и Украиной удручающими.

По предварительной информации, секретные сведения военного ведомства он начал сливать исключительно ради информирования друзей практически сразу после начала спецоперации. При этом Тейшейра, также известный под дежурным званием «специалист по кибертранспортным системам», не принимал ничью сторону в конфликте. По словам военного, у России и Украины «должно быть больше общего, чем того, что их разделяет».