ДНР, 14 апреля, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Украинские войска несут чудовищные потери в Артёмовске и бросают тела убитых. Об этом рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин 14 апреля на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«За всё время битвы за Артёмовск противник потерял просто чудовищное количество живой силы», — сказал Гагин.

Он отметил, что точно потери невозможно учесть: тела остаются лежать на земле, их не забирают.

«Украина перестала забирать их достаточно давно уже. Многие из них считаются без вести пропавшими», — пояснил советник врио главы ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что за всё время участия группы в спецоперации (с 19 марта 2022 года) её военными были уничтожены 38 тыс. украинских солдат. В том числе 32 тысячи солдат ВСУ были убиты в Соледаре, Артёмовске и окрестностях.

Общие потери ВСУ в боевых действиях убитыми и ранеными составляют от 124,5 тыс. до 131 тыс. человек, ранее сообщало Reuters со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы США. 6 апреля Гагин заявил, что потери ВСУ только в Артёмовске составили уже от 15 тыс. до 20 тыс. человек убитыми.