Москва, 14 апреля, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Правительству России необходимо не только обеспечить рост рублёвых займов, но и постараться заместить ушедший из страны зарубежный капитал. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 14 апреля в ходе выступления на совместной коллегии Минфина и Минэкономразвития.

Александр Астафьев/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

«В процессе укрепления финансового суверенитета нужно не просто обеспечить рост рублевых займов, но и заместить в той мере, в какой возможно, ушедший зарубежный капитал», — сказал Мишустин.

Он напомнил о ряде инструментов, запущенных правительством для распределения рисков между инвесторами и государством. В их числе механизмы поручительств, институтов развития, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, Фабрика проектного финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин также заявил о важности сохранения стабильности финансовой системы в условиях давления со стороны недружественных государств. Очевидно, что ослабление этого давления маловероятно, отметил он. По мере завершения адаптационного периода, примерно к 2025 году, Россия сможет выйти на параметры «бюджетных правил», сказал глава правительства.