Варшава, 14 апреля, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Польский завод Bumar-Labedy испытывает трудности с ремонтом украинских танков Т-64 в связи с отсутствием необходимых комплектующих. Об этом пишет издание Defence24.

Maulincio T-72M4

«Неизвестно, какие запасы комплектных систем и агрегатов управления огнём могут быть в распоряжении Украины, но неизбежно, что они будут таять по мере продолжения конфликта и износа военной техники», — отмечается в материале.

Автор статьи пояснил, что на танках Т-72М и Т-72М1 установлен только лазерный прицел, в отличие от Т-64Б/БВ, которые имеют устаревшие 1А33 «Обь» и 1А43У «Рось». А двигатели для танков Т-64 и вовсе сняты с польского производства, что вызывает трудности при их обслуживании и модернизации. Наращивание мощностей по их выпуску потребует значительных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля завод Bumar-Łabędy в Польше начал выполнять заказы по ремонту танков Т-64 для Киева.

Ранее было объявлено о заключении соглашения между польским концерном PGZ и «Укроборонпромом» о полном восстановлении украинских танков в Польше. Глава предприятия пообещал, что позже на заводе будут ремонтировать другие виды боевой техники для ВСУ.