Гётеборг, Швеция, 14 апреля, 2023, 15:00 — ИА Регнум. В Швеции задержана по подозрению в промышленном шпионаже жительница России. Об этом сообщил 14 апреля телеканал TV4 Nyheterna.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Женщину задержали на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem в Гётеборге, она арестована. Россиянка была трудоустроена на предприятии. Кроме неё на допрос в правоохранительные органы были доставлены ещё несколько человек.

Более подробная информация о причинах задержания гражданки РФ не раскрывается из-за конфиденциальности этих данных.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в Свердловской области задержали мужчину и женщину за шпионаж в пользу Украины. Предполагается, что они передавали сведения военного технического характера украинским спецслужбам.

Ранее в Екатеринбурге был арестован по подозрению в шпионаже корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович. По версии следствия, он собирал данные для американского правительства.