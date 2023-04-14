Бонн, Германия, 14 апреля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Международный паралимпийский комитет (МПК) примет решение по участию российских спортсменов в Паралимпийских играх — 2024 независимо от Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 14 апреля заявил глава МПК Эндрю Парсонс, слова которого приводит агентство Kyodo.

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс

«Наша позиция по России и Белоруссии не изменилась. МОК дал рекомендацию международным спортивным организациям, но она не распространяется на МПК», — сказал Парсонс.

Парсонс подчеркнул, что МПК примет решение по участию российских спортсменов в Играх 2024 года независимо от МОК.

30 марта МПК продлил отстранение российских и белорусских спортсменов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МОК Томас Бах заявил, что организация пока не готова принять решение о допуске спортсменов из Белоруссии и России к участию в Олимпиаде в Париже в 2024 году. По его словам, российские и белорусские спортсмены не должны допускаться к участию в международных соревнованиях по командным видам спорта.