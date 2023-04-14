Новосибирск, 14 апреля, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Сын бывшего депутата Алтайского краевого законодательного собрания Александр Бушков насмерть сбил женщину в центре Новосибирска и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает 14 апреля Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что сын экс-депутата Николая Бушкова был пьян, когда находился за рулём. Пешехода он сбил на перекрёстке улицы Серебренниковской и Октябрьской магистрали. 45-летняя женщина погибла от полученных травм.

Бушкова задержали спустя некоторое время.

Видеофрагмент с ДТП опубликован в Telegram-канале «Экстренный НСК». На кадрах видно, как автомобиль Geely Tugella движется на большой скорости, сбивает пешехода и задевает другой автомобиль.

«Летел на красный», — говорится в описании видео.

Указано также, что сын депутата после аварии спрятался в своей квартире. После задержания он объяснил правоохранителям, что «испугался».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года бывший депутат Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов сбил в городе Татарске 6-летнего мальчика, который вышел во двор за кошкой. Мамонтов вышел из машины, попытался поднять лежащего ребёнка, потом вернулся за руль и уехал. Мальчик получил травмы, из больницы его выписали в ноябре. Сначала дело в отношении Мамонтова закрыли за примирением сторон, но после обжалования решения прокуратурой суд рассмотрел его снова. Мамонтова признали виновным в оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии, и приговорили к десяти месяцам исправительных работ.