Москва, 14 апреля, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расследование дела об утечке сверхсекретных документов Пентагона заботой американских спецслужб. Так он прокомментировал задержание подозреваемого в сливе данных в Сеть служащего Национальной гвардии ВВС Джека Тейшейры.

Kremlin.ru Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков

Песков не подтвердил предположение журналистов, что у России могут быть претензии к человеку, раскрывшему особо конфиденциальные данные.

«Это забота американских спецслужб, наша забота анализировать данные, по-прежнему ставить под сомнение их достоверность, но внимательно их изучать», — сказал пресс-секретарь президента.

Анализ данных, слитых в Сеть, он считает прерогативой российских спецслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, нацгвардеец Джек Тейшейра был арестован Федеральным бюро расследований (ФБР) как человек, допустивший утечку в Сеть сверхсекретных данных министерства обороны США. Допуск гвардейца к секретным правительственным системам был аннулирован.

Известно, что Тейшейра работал над системами военной разведки на постоянной основе. В Национальной гвардии заявили, что серьёзно относятся к этому инциденту и намерены поддерживать следователей.