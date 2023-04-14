Варшава, 14 апреля, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Власти Польши не задаются вопросом, как долго может продлиться конфликт на территории Украины, а стараются вместе с другими западными партнёрами поддерживать Киев, заявил 14 апреля в эфире NBC премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

«Мы не высчитываем точную дату, а лишь наблюдаем за тем, что происходит на поле боя, и в соответствии с этим стремимся адаптироваться к ситуации, работать через нашу дипломатию с нашими партнерами в Западной Европе и поддерживать Украину», — заявил он.

Моравецкий также утвердительно ответил на вопрос телеведущей, допускает ли он, что конфликт может длиться несколько лет.

28 марта канцлер Германии Олаф Шольц допустил, что конфликт на территории Украины продлится до 2027 года. Власти Германии постараются поддерживать Киев столько, сколько это будет необходимо, заявил он.

Моравецкий в конце марта 2023 года призвал не недооценивать потенциал Вооружённых сил России. Если власти Украины примут решение о начале контрнаступления, ВСУ будет очень непросто, заявил он.