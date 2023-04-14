Дублин, , 09:33 — REGNUM Президент США Джо Байден в ходе своего выступления на торжественном ужине в Ирландии предложил «лизнуть» мир.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Так что спасибо вам всем. Да благословит вас Господь. И давайте… Давайте лизнём мир. Давайте сделаем это», — заявил американский президент в ходе выступления на торжественном ужине в Ирландии, трансляцию мероприятия вёл YouTube-канал Белого дома.

С 11 по 14 апреля Байден находится с визитом в Ирландии и Великобритании. 13 апреля он провёл встречу с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом.

Как передавало ИА REGNUM, Байден проявил неуважение к премьеру Великобритании Риши Сунаку, когда тот встречал американского президента на военном аэродроме рядом с Белфастом. По словам британских журналистов, Байден отмахнулся от премьер-министра сразу после приземления, многие углядели в этом оскорбительный дипломатический жест.

В Сети набирает просмотры видео, на котором запечатлено, как президент США Джо Байден в ходе выступления обратился к невидимому собеседнику, попросив его не прыгать. Инцидент произошёл в Северной Ирландии в Ольстерском университете. На кадрах видно, что Байден прервал свою речь и обернулся, посмотрел наверх, пальцем указал на что-то над головой, затем попросил кого-то невидимого прекратить прыгать.