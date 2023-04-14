Эксперт Марочко: ВСУ переключились на обстрелы населённых пунктов в ЛНР

Луганск, , 09:07 — REGNUM Украинские артиллеристы стали меньше стрелять по российским военным на территории ЛНР, но активизировали обстрелы прифронтовых населённых пунктов. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 14 апреля в своём Telegram-канале.

Последствия обстрела ВСУ © Николай Тришин/ТАСС

По данным источников эксперта, в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ВС РФ в ЛНР наблюдается снижение интенсивности обстрелов со стороны ВСУ. Это может быть связано и с неблагоприятными погодными условиями, и с нехваткой боеприпасов.

При этом украинские военные, снизив интенсивность обстрелов российских позиций, резко усилили обстрелы прифронтовых населённых пунктов, добавил Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Марочко рассказал о попытках украинских военных в ЛНР ввести в заблуждение российскую разведку. На различных радиочастотах от ВСУ проходит ложная информация о действиях наступательного характера или о готовящихся ударах по неподтверждённым координатам целей.