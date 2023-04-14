Конгрессвумен Грин назвала воюющую на Украине администрацию Байдена настоящим врагом США

Вашингтон, , 04:35 — REGNUM Гражданам США после утечки секретных данных министерства обороны предстоит разобраться в том, кто на самом деле является для них врагом. Об этом в соцсетях написала член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Конгрессвумен назвала задержанного по подозрению в утечке документов Пентагона служащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру «белым, мужчиной, христианином и противником конфликта». Данные качества, по её словам, делают из него «врага режима Байдена».

Он рассказал правду о нахождении американских войск на территории Украины, а также о многом другом, констатировала политик.

«Спросите себя, кто настоящий враг? Молодой служащий Нацгвардии США с низким званием или администрация, которая без всяких на то полномочий воюет на Украине, стране, даже не входящей в НАТО, против ядерной державы — России?» — возмущена Грин.

Как сообщало ИА REGNUM, утечка секретных документов Пентагона встревожила американских чиновников. Они опасаются, что эта ситуация может и подорвать международные отношения, и поставить под угрозу конфиденциальные источники. При этом чиновники не исключают, что документы поддельные.