Медведев победил Зверева в теннисном турнире в Монте-Карло

Монте-Карло, Монако, , 03:41 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев (3-й номер) одержал победу над немцем Александром Зверевым (13-й номер) в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов категории «Мастерс» в Монте-Карло. Встреча спортсменов прошла 14 апреля.

Даниил Медведев (Россия) Андрей Пронин © ИА REGNUM

Матч длился более трёх часов и завершился со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7) в пользу Медведева.

В следующем круге россиянин сыграет с представителем Дании Хольгером Руне.

Победная серия Медведева длится уже восемь матчей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Даниил Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами. В финале он обыграл итальянца Янника Синнера. Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:3. Призовой фонд турнира составил 8,8 млн долларов.