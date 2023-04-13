Вашингтон, 13 апреля, 2023, 23:25 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в своём стремлении угодить западным союзникам готов пожертвовать военными в Артёмовске, иначе потеря города ударит по репутации ВСУ. Об этом в интервью журналисту Стивену Гарднеру, опубликованном на YouTube-канале, заявил бывший разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

По его мнению, Зеленский очень многое поставил на операцию в Артёмовске.

«Он сделает всё возможное, чтобы поддерживать видимость того, что Артёмовск не сдан, даже если эта бессмысленная оборона города обернётся потерей роты или батальона», — сказал экс-разведчик США.

Группировка ВСУ в Артёмовске испытывает проблемы с обеспечением, город фактически контролируется российской армией, отметил американский военный.

Киевские власти при этом готовы заявлять, что держат всё под контролем, если в границах города останется хотя бы один украинец, резюмировал Шаффер.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в Министерстве обороны РФ заявили, что российские штурмовые отряды продолжают вытеснять подразделения ВСУ из центральных кварталов Артёмовска. Украинские войска не могут ни отступить, ни получить подкрепление. В городе идут «боевые действия высокой интенсивности».