Киев, 13 апреля, 2023, 21:38 — ИА Регнум. Слив в сеть сверхсекретных документов министерства обороны США не стал важным событием для Украины и командования ВСУ. Об этом заявил 13 апреля советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, его слова опубликовала Wall Street Journal.

president.gov.ua Михаил Подоляк

На ситуацию в зоне соприкосновения утечка не окажет влияния, подчеркнул он. Советник офиса президента Украины назвал раскрытые данные не имеющими какой-либо оперативной значимости.

«Они не влияют на линию фронта или планирование генерального штаба», — заверил Подоляк.

По его словам, утечка также не повлечёт корректировку даты начала наступления ВСУ. Этот срок будет определён в зависимости от наличия ресурсов у украинской армии, отметил представитель офиса Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, конфиденциальные данные попали в социальные сети в апреле. Их утечка могла произойти через Thug Shaker Central, которую возглавлял Национальный гвардеец ВВС 21-летний Джек Тейшейра, отметила New York Times. В Федеральном бюро расследований надеется на скорое установление лица, виновного в утечке секретных документов Пентагона. Бывший президент США Дональд Трамп назвал утечку секретных документов «самой позорной» в истории.