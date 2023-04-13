Москва, 13 апреля, 2023, 20:42 — ИА Регнум. Военными ЧВК «Вагнера» были уничтожены 38 тыс. украинских солдат за всё время участия группы в спецоперции. Об этом сообщил 13 апреля в своём телеграм-канале создатель «Вагнера» Евгений Пригожин.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

«Мы вступили в боевые действия 19 марта 2022 года. С первого дня боевых действий по сегодняшний день наша оценка по уничтоженному противнику только груз 200 — то есть убитыми безвозвратными потерями 38 тыс. человек», — отметил он.

По словам Пригожина, в том числе 32 тысячи украинских военнослужащих были убиты в Соледаре, Артёмовске и окрестностях этих городов Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, потери ВСУ в боевых действиях убитыми и ранеными составляют от 124,5 тыс. до 131 тыс. человек, ранее сообщало Reuters со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы США.

В середине марта газета Politico, ссылаясь на оценку официальных лиц США, написала, что за время конфликта погибли свыше 100 тыс. украинских военных, включая самых опытных солдат. 6 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что потери ВСУ только в Артёмовске составили уже от 15 тыс. до 20 тыс. человек убитыми.