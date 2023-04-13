Анкара, 13 апреля, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Турция намерена использовать месторождение «Сакарья» в Чёрном море в проекте газового хаба, который появится на территории страны, заявил 13 апреля в интервью ТАСС генеральный директор Турецкой нефтяной компании Мелих Хан Бильгин.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

При этом и после того, как Турция начнёт получать и использовать газ с месторождения «Сакарья», страна продолжит закупать его, в том числе у России, отметил глава компании.

«99,5% потребностей (Турции — ред.) в природном газе удовлетворяются поставками из-за рубежа. Не только из России, есть также другие поставщики. Но, конечно, собственный газ привнесёт определённого рода баланс в этом вопросе», — сказал Бильгин.

Он также отметил, что когда Турция начнёт получать газ с «Сакарьи», это позволит ей просить у зарубежных партнёров скидки на импортируемый газ.

В январе 2023 года министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что доказанные запасы газа на месторождении «Сакарья» в турецком секторе Чёрного моря составляют 710 млрд кубометров и могут полностью удовлетворить спрос жителей Турции в течение 33 лет. На максимальный уровень добычи на месторождении планируется выйти к 2027 году.