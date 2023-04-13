Вашингтон, 13 апреля, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в офис прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс для дачи показаний по иску прокурора на 250 млн долларов, передают 13 апреля американские СМИ с места событий.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Прокурор подозревает Трампа в мошенничестве, подделке документов и предоставлении ложных финансовых отчётов. Все эти действия, якобы совершённые Трампом, его детьми и компаниями, которыми он владеет, привели, по мнению прокурора, к незаконному обогащению кс-президента.

Трамп ранее 13 апреля уже прокомментировал данное дело, обвинив действующие власти США в том, что они преследуют его, опасаясь поражения на выборах, и используют при этом «предвзятых и коррумпированных прокуроров».

«Министерство несправедливости Байдена и все коррумпированные кукловоды в окружении Байдена, ненавидящие Трампа и разрушающие нашу страну, изо всех сил пытаются вмешаться в выборы, используя предвзятых и коррумпированных прокуроров», — написал он.

Ранее, комментируя свой визит в офис прокуратуры по другому делу, Трамп заявил, что происходит «доселе невиданное» в истории страны вмешательство в президентские выборы. В этом вмешательстве он обвинил «радикальных левых безумцев» и сотрудников правоохранительных органов, которых те используют в своих интересах.