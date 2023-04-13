Москва, 13 апреля, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Столичный клуб «1930 MOSCOW» решил не отменять концерт осудившей СВО группы «Наив». Об этом ИА REGNUM рассказали в пресс-службе площадки. После отмены ряда выступлений панк-группы в некоторых городах России тур «Наива» оказался под угрозой срыва.

Антона Денисова/ИТАР-ТАСС Российская панк-рок-группа «Наив»

«Концерт точно состоится. Билеты продаются, и мы ничего отменять не собираемся», — заявили в пресс-службе клуба «1930 MOSCOW».

Ранее ИА REGNUM писал, что депутат муниципалитета города Ярославля Любовь Сурова добилась отмены концертов группы «Наив» сразу в двух городах. Из-за позиции музыкантов, осудивших спецоперацию, и многократно грубо высказывавшихся в адрес России, из их концертного тура выпали Ярославль и Череповец.

«Если презираете русский народ, то не берите его деньги. А то у вас чёткая политическая позиция только тогда, когда вам это выгодно. Но как только деньги заканчиваются, тут же принципы растворяются», — написала Сурова.

Лидер группы «Наив» Александр Иванов ранее в своих соцсетях объявлял, что прекращает концертную деятельность, пока не завершится конфликт на Украине. Музыкант выложил у себя на страничке пост с видео, где объявляет, что не может «веселиться и скакать на одной ноге», когда страдают люди. Однако вскоре объявил тур по городам России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Краснодаре отменили концерт заслуженного артиста РФ Ярослава Евдокимова. Также афиша с анонсом концерта исчезла на сайте Зимнего театра Сочи. Певец с 2014 года выступает против действий России в Крыму и в Донбассе, а также называет Россию «уродливой страной». Сейчас видео его оскорблений в сторону россиян и всей страны снова стало распространяться в Сети.