Балицкий заявил о задержании троих подозреваемых в терактах в Запорожской области

Мелитополь, , 17:43 — REGNUM Трое членов украинской ДРГ задержаны в Мелитополе по подозрению в совершении терактов на территории Запорожской области. Об этом сообщил 13 апреля врио главы региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

Мелитополь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Задержанным членам диверсионно-разведывательной группы Украины 49, 30 и 26 лет, все они — мужчины. Правоохранители располагают данными об их причастности к совершению терактов.

«Установлено, что именно они осуществили подрыв железнодорожного полотна, а также вели подготовку покушений на работников железнодорожной станции и сотрудников администрации», — уточнил Балицкий.

У задержанных изъяли взрывчатые вещества и комплектующие к самодельным взрывным устройствам. Диверсанты забирали их из схронов, подготовленных украинскими спецслужбами.

Правоохранители сработали чётко и слаженно. Диверсантам грозят тюремные сроки, вплоть до пожизненного, добавил врио главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мелитополе задержали автомобиль с предполагаемыми членами украинской ДРГ. Правоохранители обратили на него внимание в рамках контрдиверсионной работы. В багажнике лежали два автомата, около 500 патронов и гранаты РГД и Ф1. Проводятся следственные действия.