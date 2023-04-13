Санкт-Петербург, 13 апреля, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Фотография статуэтки, подаренной военному корреспонденту Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин), появилась в соцсетях. Снимок опубликован 13 апреля Telegram-каналом SHOT.

Кадр из видео: VK/Ведом Владлен Татарский и подаренная статуэтка.

В том числе на фото показан магнит, защищавший бюст от преждевременного взрыва. Подозреваемая в совершении преступления Дарья Трепова сняла его накануне встречи с военкором. По версии эксперта, внутри статуэтки находился пластит. Взрывное устройство было самодельным.

После выполнения порученной ей задачи Трепова собиралась уехать на Украину и заниматься там журналистикой.

Как сообщало ИА REGNUM, о своих действиях Трепова сообщала куратору в переписке. Она принесла статуэтку в кафе Санкт-Петербурга, где 2 апреля Владлен Татарский проводил встречу, и подарила её журналисту. Бюст взорвался, военкор погиб, были ранены 40 человек. Трепову задержали 3 апреля, возбуждено дело о теракте.