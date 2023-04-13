Усинск, Коми, 13 апреля, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Жительница города Усинска Республики Коми арестована за попытку поджечь военкомат. Об этом 13 апреля сообщили в Верховном суде Коми.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Отмечается, что Усинский городской суд избрал меру пресечения в отношении 61-летней жительницы Усинска в виде заключения под стражу до 10 июня.

По версии следствия, она пыталась поджечь входную дверь здания военкомата Усинска с использованием коктейля Молотова. Мотивы её поступка остаются неизвестными.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в Первоуральске Свердловской области задержали 73-летнюю местную жительницу, которую подозревают в двукратной попытке поджога военкомата. Судя по записям с камер видеонаблюдения, она пыталась поджечь жидкость с помощью зажигалки, но у неё не получилось правильно ей воспользоваться. Через четыре часа она вернулась, но её остановили правоохранители и задержали.