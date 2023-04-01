Жительницу Первоуральска подозревают в двукратной попытке поджога военкомата

Первоуральск, Свердловская область, , 13:36 — REGNUM В Первоуральске Свердловской области задержали 73-летнюю местную жительницу, которую подозревают в двукратной попытке поджога одного и того же военкомата. Об этом 1 апреля сообщает Telegram-канале Shot.

В конце марта пожилую женщину заметили около городского военного комиссариата. Местная жительница вела себя подозрительно: она долго разговаривала с кем-то по телефону, постоянно нагибалась и что-то искала в сумке.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Пенсионерку заметила сотрудница правоохранительных органов, которая дежурила в то время в военкомате. Она вышла на улицу, однако женщины уже не было. Около входной двери сотрудница полиции обнаружила бутылку из-под шампанского с неизвестной жидкостью. Судя по записям с камер видеонаблюдения, местная жительница пыталась поджечь жидкость с помощью зажигалки, но у неё не получилось правильно воспользоваться портативным устройством.

Через четыре часа женщина вернулась к военному комиссариату с легковоспламеняющейся жидкостью. Однако в 30 метрах от здания её остановили стражи порядка. Пенсионерку задержали и доставили в отдел.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в Нижнем Тагиле Свердловской области сотрудники полиции задержали с поличным 67-летнюю пенсионерку, которая пыталась поджечь здание военкомата. По словам задержанной на преступление она пошла, послушав неизвестного мужчину, который целый месяц названивал ей на мобильный и инструктировал, что ей нужно сделать.

Попытки совершения терактов и диверсий на территории России руками граждан РФ не являются чем-то новым для правоохранительных органов. Зимой 2022–2023 гг. в разных регионах страны произошла серия диверсий на железнодорожной инфраструктуре. В большинстве случаев за эти преступления задерживали подростков, которые позднее признавались, что совершали поджоги по инструкциям, полученным через мессенджер Telegram, скорее всего, от украинских спецслужб.