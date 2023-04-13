Астана, 13 апреля, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий 13 апреля чёрными фигурами уступил Дин Лижэню из Китая в четвёртой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Матч проходил в Астане.

(сс) Etery Kublashvil Ян Непомнящий.

После четырёх партий счёт в матче стал равным — 2:2. Пятая партия состоится 15 апреля, она начнётся в 12:00 мск. Непомнящий сыграет белыми фигурами.

В матче за мировую шахматную корону российский гроссмейстер, который выиграл турнир претендентов в 2022 году, должен был играть с Магнусом Карлсеном, но норвежец не захотел защищать титул. Тогда его заменил Дин Лижэнь, который занял второе место на турнире претендентов.

32-летний Непомнящий во второй раз играет в матче за звание чемпиона мира. В 2021 году он уступил Карлсену со счетом 3,5:7,5. В 2010 году российский гроссмейстер стал чемпионом Европы, в составе сборной Российской Федерации он дважды выигрывал командный чемпионат мира (в 2013 и 2019 годах), является двукратным чемпионом России (2010 и 2020 года).

30-летний Дин Лижэню стал победителем Grand Chess Tour 2019 года и три раза выигрывал чемпионат Китая (в 2009, 2011 и 2012 годах).

Матч за мировую шахматную корону состоит из 14 партий: 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход с 61-го. Победитель матча может определиться и досрочно, если один из шахматистов наберет 7,5 очка раньше 14-й партии. При равенстве очков победитель будет определён на тай-брейке, который состоится 30 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов отметил, что Непомнящему будет трудно победить Лижэня, так как китайская шахматная школа взяла всё лучшее от советской. Карпов отметил, что не следил за подготовкой шахматистов к матчу, и добавил, что надеется, что российский гроссмейстер смог извлечь уроки из поражения в матче за шахматную корону в 2021 году, что позволит ему выступить более успешно.