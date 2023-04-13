Москва, 13 апреля, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Защитник московской команды «Динамо» Саба Сазонов рассказал о том, как проходили тренировки, когда он был в «Зените». Он признался, что, когда играл против нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, тот просил его не убивать, сообщило Sport24.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«Стиль игры у меня и тогда был агрессивный, а тренировался я в железных бутсах. Когда играл против Дзюбы, он молился: «Пожалуйста, Саба, не убей. Мы же в хороших отношениях», — отметил Сазонов.

Он признался, что «мочил всех и даже своих», потому что хотел «доказывать». Дзюбу Сазонов назвал «лидером раздевалки». Он также вспомнил, что, когда оказывался в одной команде с нынешним нападающим «Локомотива», тот говорил: «Вот теперь мочи всех, кого видишь!».

Сазонов перешёл из «Зенита» в «Динамо» в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, римский футбольный клуб «Лацио» был заинтересован в подписании Сабы Сазонова. От его кандидатуры временно отказались из-за лимита в Италии на игроков не из Евросоюза.