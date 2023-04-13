Москва, 13 апреля, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Москва примет ответные меры на решение Норвегии объявить 15 российских дипломатов персонами нон-грата. Об этом 13 апреля сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Ранее в этот день МИД Норвегии объявил о высылке из страны 15 сотрудников российского посольства. Утверждалось, что дипломаты якобы являются сотрудниками спецслужб.

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — цитирует ответ представителя внешнеполитического ведомства РИА Новости.

При этом никаких деталей о возможных ответных мерах не приводится.