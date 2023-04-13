Вашингтон, 13 апреля, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Потери ВСУ в боевых действиях убитыми и ранеными составляют от 124,5 тыс. до 131 тыс. человек. Об этом 13 апреля пишет Reuters со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы США.

Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press Похороны боевика ВСУ на Украине

Утверждается, что, по данным американской разведки, Киев потерял 124,5 тыс. — 131 тыс. человек. В том числе от 15,5 тыс. до 17,5 тыс. убитыми и от 109 тыс. до 113, 5 тыс. ранеными.

Также в документах говорится, что конфликт грозит перерасти в «затяжную войну», которая продолжится после 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что потери ВСУ только в Артёмовске составили уже от 15 тыс. до 20 тыс. человек убитыми.

В середине марта газета Politico, ссылаясь на оценку официальных лиц США, написала, что за время конфликта погибли свыше 100 тыс. украинских военных, включая самых опытных солдат. Такую же оценку дала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ноябре 2022 года.

В начале апреля 2023 года бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер оценил потери Украины погибшими и пропавшими без вести в 330 тыс. человек.

Согласно сообщению американского телеканала NBC News, наступательная операции ВСУ может не состояться. Отмечается, что число опытных украинских солдат уменьшается, что ставит под сомнение жизнеспособность наступательной операции.