Луганск, 13 апреля, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Подразделения группировки Вооружённых сил России «Запад» ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, а также сорвали три ротации противника на купянском направлении. Об этом 13 апреля заявил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

Андрей Рубцов/ТАСС Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С9 «Нона-С»

По его словам, на купянском направлении бойцы группировки войск «Запад» обнаружили и ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

Он также добавил, что российская артиллерия сорвала три ротации подразделений ВСУ на передовых позициях около населённых пунктов Стельмаховка, Ивановка и Артёмовка.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3797664" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА REGNUM, ВСУ в ходе отступления в западные кварталы из центра Артёмовска взрывают и жгут многоэтажные дома, капитальные строения, чтобы замедлить продвижение российских сил в городе. По словам одного из российских офицеров, когда бойцы приближаются к крупным застройкам, высотным зданиям, противник понимает, что оборона у него «проседает». Отходя с позиций, силовики максимально стараются сдержать огнём наступление.

«При отходе они просто «складывают» многоэтажные здания. Были у нас такие случаи, когда перед нами девятиэтажку «сложили», — рассказал командир штурмовиков.