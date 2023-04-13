На купянском направлении уничтожены две группы диверсантов ВСУ
Войска России на купянском направлении ликвидировали две диверсионные группы ВСУ
Луганск, 13 апреля, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Подразделения группировки Вооружённых сил России «Запад» ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, а также сорвали три ротации противника на купянском направлении. Об этом 13 апреля заявил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.
По его словам, на купянском направлении бойцы группировки войск «Запад» обнаружили и ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.
Он также добавил, что российская артиллерия сорвала три ротации подразделений ВСУ на передовых позициях около населённых пунктов Стельмаховка, Ивановка и Артёмовка.
Как передавало ИА REGNUM, ВСУ в ходе отступления в западные кварталы из центра Артёмовска взрывают и жгут многоэтажные дома, капитальные строения, чтобы замедлить продвижение российских сил в городе. По словам одного из российских офицеров, когда бойцы приближаются к крупным застройкам, высотным зданиям, противник понимает, что оборона у него «проседает». Отходя с позиций, силовики максимально стараются сдержать огнём наступление.
«При отходе они просто «складывают» многоэтажные здания. Были у нас такие случаи, когда перед нами девятиэтажку «сложили», — рассказал командир штурмовиков.