Песков допустил участие в параде на Красной площади 9 мая бойцов спецоперации

Москва, , 07:37 — REGNUM В параде, посвященном Дню Победы, 9 мая на Красной площади могут принять участие бойцы спецоперации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил такой возможности, но уточнил, что обсуждать детали пока преждевременно, сообщил ТАСС.

Парад Победы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он пообещал, что все детали парада будут раскрыты позже.

Не уточнил Песков, кто из мировых лидеров уже получил приглашения в Москву на 9 Мая.

Как сообщало ИА REGNUM, представители бизнеса из недружественных стран активно проявляют интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), который пройдёт с 14 по 17 июня, но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал их пока называть.