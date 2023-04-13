Москва, 13 апреля, 2023, 07:37 — ИА Регнум. В параде, посвященном Дню Победы, 9 мая на Красной площади могут принять участие бойцы спецоперации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил такой возможности, но уточнил, что обсуждать детали пока преждевременно, сообщил ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы

Он пообещал, что все детали парада будут раскрыты позже.

Не уточнил Песков, кто из мировых лидеров уже получил приглашения в Москву на 9 Мая.

Как сообщало ИА REGNUM, представители бизнеса из недружественных стран активно проявляют интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), который пройдёт с 14 по 17 июня, но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал их пока называть.