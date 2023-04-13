Вашингтон, 13 апреля, 2023, 04:53 — ИА Регнум. В военном ведомстве США нет представления об объёмах секретной информации, которая ещё может быть опубликована из-за утечки документов. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источник в сфере безопасности.

Defense.gov Пентагон

По информации издания, в Пентагоне не знают, что ещё может появиться на свет.

«Это на самом деле вызывает беспокойство, могут быть ещё сведения, которые будут раскрыты», — цитирует The Times информатора.

Как сообщало ИА REGNUM, если верить информации в секретных документах Пентагона, которые были слиты в Сеть, потери ВСУ за время спецоперации составляют от 124,5 тыс. до 131 тыс. человек раненых и убитых.

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп определил утечку секретных документов Пентагона «самой позорной» в истории. Он считает, что стоять за этим может нынешний американский лидер Джо Байден.