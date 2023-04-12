Токио, 13 апреля, 2023, 02:40 — ИА Регнум. Северная Корея провела запуск баллистической ракеты неустановленного типа в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Ренхап.

Иван Шилов ИА REGNUM Запуск ракеты

Агентство «Киодо Цусин» со ссылкой на источники в японском правительстве передавало, что ракета уже упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

При этом корреспондент РИА Новости в Токио получил оповещение об эвакуации из-за риска падения ракеты КНДР в районе острова Хоккайдо. Правительство Японии призвало местных жителей срочно укрыться в зданиях, подземных станциях метро или убежищах.

Позже власти Японии заявили, что угрозы падения ракеты КНДР в районе острова Хоккайдо уже нет.

Как передавало ИА REGNUM, 27 марта береговая охрана Японии заявила о пуске двух ракет Северной Кореей. Владельцам морских и воздушных судов рекомендовали не приближаться к фрагментам ракеты и сообщать о всех подобных случаях при обнаружении подозрительных обломков.