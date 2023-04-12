Вашингтон, 12 апреля, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Расширение Североатлантического альянса за счёт стран Восточной Европы отразилось на его обороноспособности. Об этом в статье для The American Conservative написал военный эксперт Джордан Прескотт.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По его словам, новые члены НАТО не смогли модернизировать собственные арсеналы, а устаревшее вооружение является хроническим недостатком военного блока.

Эксперт напомнил о том, как конгрессмены США предупреждали о существенных проблемах в случае расширения НАТО, но их проигнорировали.

На новичков альянса должна была лечь большая часть трат на обновление техники и орудий, совместимых с западными партнёрами, указал он.

«И всё же расширение случилось, но к 2023 году альянс так и не достиг функциональной совместимости армий всех союзников», — резюмировал Прескотт.

Как сообщало ИА REGNUM, британский военный аналитик Шон Белл ранее заявлял, что расширение НАТО закладывает основы для новой холодной войны. По его мнению, присоединение Финляндии удваивает протяжённость прямой границы между НАТО и Россией. Тревожно и то, что прямым следствием этого может стать создание Россией нового альянса в противовес НАТО, в который войдут Китай, Иран, Северная Корея.