Зеленский рассказал о встрече с представителями Конгресса США: обсуждали помощь Украине

Киев, , 21:40 — REGNUM Депутаты из Конгресса США и президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля обсудили ситуацию в зоне соприкосновения и поддержку Киева Вашингтоном. Об этом украинский лидер написал в своём Telegram-каналe.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Встретился с двухпартийной делегацией сената конгресса США в составе Джозефа Манчина, Лизы Мурковски и Марка Келли», — отметил он.

Темой встречи были перспективы Украины в конфликте с Россией, пояснил Зеленский. С конгрессменами в том числе обсуждалась ситуация в зоне военных действий и поддержка Украины со стороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский 20 марта заявил, что США лучше помогать Киеву вооружением, чтобы в боевых действиях с Российской армией участвовали украинские, а не американские военные. Он попытался убедить американское общество, что Россия якобы «не остановится» после победы на Украине. Ранее украинский президент также говорил, что поражение Украины будет угрожать лидерству США в мире.

Западные страны прекратят поддержку киевского режима, если тот не сможет добиться прогресса на фронте с предоставленным ему арсеналом, заявил 2 апреля аналитик The Associated Press Барри Хэнтон.