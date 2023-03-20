Зеленский жителям США: помогите победить Россию, «используя наших, а не ваших военных»

Вашингтон, , 21:42 — REGNUM США лучше помогать Киеву вооружением, чтобы в боевых действиях с Российской армией участвовали украинские, а не американские военные. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, опубликованном американским журналом Atlantic.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Украинский лидер обратился к жителям США, сомневающимся в том, что нужно оказывать военную помощь Киеву. Зеленский попытался убедить американское общество, что Россия якобы не остановится после победы на Украине.

«Помогите нам победить их здесь, и вам не придётся сражаться с ними где-то ещё. Помогите нам сохранить хоть какое-то открытое, нормальное общество, используя наших, а не ваших военных», — сказал Зеленский.

Напомним, в феврале Зеленский заявил, что США потеряют лидерство в мире, если не будут помогать Киеву противостоять спецоперации по денацификации Украины. Он также отметил, что Россию в одиночку никто не сможет победить.

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